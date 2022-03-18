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Анонсы событий для СМИ на 20 апреля 2022 года
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Общество

Паспортно-визовый сервис МВД на ул. Академика Сахарова не будет работать 20 апреля

19 апреля 2022 19:30  [78] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Отдел по организации оформления заграничных паспортов УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области 20 апреля не будет принимать граждан. Об этом сообщили в ведомстве.

Речь идёт о Нижегородском филиале паспортно-визового сервиса, расположенном по адресу: Н.Новгород, ул. Академика Сахарова, д.18.

Согласно информации, приём граждан и выдача им документов не будут осуществляться по техническим причинам.

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Теги:
МВД
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