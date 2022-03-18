Паспортно-визовый сервис МВД на ул. Академика Сахарова не будет работать 20 апреля Общество

Фото: Яндекс.Карты

Отдел по организации оформления заграничных паспортов УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области 20 апреля не будет принимать граждан. Об этом сообщили в ведомстве.

Речь идёт о Нижегородском филиале паспортно-визового сервиса, расположенном по адресу: Н.Новгород, ул. Академика Сахарова, д.18.

Согласно информации, приём граждан и выдача им документов не будут осуществляться по техническим причинам.