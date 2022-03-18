Пожар произошел в детском саду в Новинках Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пожар произошел в детском саду в Новинках. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в здании детского сада в п. Новинки поступило в ведомство в 19:10 19 апреля.

Прибывшие на место вызова пожарные установили, что происходило горение имущества в игровой комнате на втором этаже здания. Уже в 20:25 пожар был полностью ликвидирован. Его площадь составила 10 кв.м.

Отмечается, что в результате пожара никто не погиб и не пострадал. На момент возгорания в здании детсада находился только сторож.

Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 43 человека и 8 единиц техники.

Причина пожара пока не установлена.