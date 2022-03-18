Более 2,5 тысячи человек начнут бесплатное переобучение в РАНХиГС в апреле Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 2,5 тысячи человек начнут в апреле бесплатное переобучение на базе Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ (РАНХиГС) в рамках федерального проекта "Содействие занятости". Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Согласно информации, стать участниками программы могут отдельные категории граждан, чьи позиции на рыке труда наиболее уязвимы - например, мамы в декрете, предпенсионеры, выпускники вузов, официально безработные.

Программа стартовала в конце марта по 44 филиалам вуза. Наиболее количество заявок - более 1,5 тысячи - поступило от женщин, находящихся в декрете или в отпуске по уходу за ребенком до 7 лет, а также от граждан 50+ и предпенсионеров - более 800.

Более 2,5 тысячи человек, подавших заявку на переобучение в РАНХиГС, прошли профориентацию в центрах занятости и уже приступают к занятиям по выбранной специальности в рамках первого потока. Наибольший спрос имеют направления бухгалтера и государственного управленца.

Отмечается, что женщины с маленькими детьми чаще всего выбирают направления дизайн и мультимедиа, менеджмент и финансы, а люди старшего возраста – менеджмент в туристической сфере, строительство и девелопмент.

Как подчеркнули в академии, благодаря участию в программе центров занятости, соискателя ориентируют на выбор тех специальностей, которые наиболее востребованы в регионе. В итоге люди, которые приступают к обучению, имеют высокие гарантии последующего трудоустройства.

Приём заявок на портале "Работа России" продолжается. Соискатели смогут пройти переобучение по более чем тысяче специальностям, половина из которых связана с работой в бюджетной сфере. С полным списком можно ознакомиться также на портале "Работа России".