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Бизнес

Банк "Открытие" снизил ставки по ипотеке

20 апреля 2022 15:33  [74] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" снизил ставки по ипотеке. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации,  с20 апреля банк снизил ставки по классическим ипотечным программам. Теперь ставка для покупки квартиры в новостройках и на вторичном рынке начинается от 16,29% годовых.

Минимальная ставка установлена на уровне 16,29% с учетом дисконта за крупный чек и первоначальный взнос от 50%.

По всем программам как для готового, так и строящегося жилья максимальная сумма кредита — 50 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет. Размер первоначального взноса начинается от 10%.

Клиентам, заявки которых были одобрены на прежних условиях, ставки будут снижены при заключении сделки.

Также клиенты банка "Открытие" могут оформить ипотечный кредит по льготным программам с дисконтом 0,5 процентных пункта к базовым ставкам. Ставка по "Ипотеке с господдержкой" составит 11,5% годовых, по "Семейной ипотеке" — 5,5%. Скидка предоставляется заемщикам при первоначальном взносе от 30%.

С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.

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Теги:
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