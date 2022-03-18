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Бизнес

Банк "Открытие" упростил переводы с бизнес-карт в интернет-банке для предпринимателей

21 апреля 2022 11:33  [70] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие" упростил переводы с бизнес-карт в интернет-банке для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, в "Бизнес-портал" – мобильный и интернет-банк для малого и среднего бизнеса – добавлены шаблоны платежей с бизнес-карт, а также сервисы для заказа справок и запуска онлайн-рекламы. Кроме того, появились новые инструменты информирования клиентов.

Теперь в мобильном банке можно заказать необходимые справки – курьер доставит бумажную версию по указанному клиентом адресу. Также можно сформировать электронную справку с усиленной неквалифицированной электронной подписью банка. Эти справки имеют такую же юридическую силу, как и бумажные документы с подписью и печатью банка.

Клиенты "Открытия" смогут экономить время при переводе с бизнес-карт на карты физлиц любых российских банков – теперь для этого можно использовать шаблоны. В "Бизнес-портале" реализованы два способа создать шаблон – в форме перевода с карты или на вкладке "Успешные" в строке ранее совершенного перевода. Готовый шаблон появится на вкладке "Шаблоны". Для перевода средств достаточно кликнуть на нужный шаблон и нажать "Оплатить".

Для продвижения компаний банк предлагает подписку на Яндекс Бизнес. Запустить рекламу своего бизнеса можно в интернет-банке и мобильном приложении – через виджет в разделе "Продвижение бизнеса". Клиентам банка "Открытие", которые подключат сервис до 30 апреля, Яндекс Бизнес удвоит бюджет рекламной кампании.

Кроме того, в интернет-банке появились новые инструменты для получения важной информации. Клиенты могут самостоятельно управлять уведомлениями от банка: просматривать историю – видеть все или только новые, выбирать способ оповещения, отключать всплывающие уведомления и установить отправку на e-mail. Также были добавлены рекомендации по кибербезопасности бизнеса.

За всеми обновлениями "Бизнес-портала" можно следить в дайджесте событий.

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Теги:
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