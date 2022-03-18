Центробанк в связи со стабилизацией экономики России смягчает валютные ограничения Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Российская экономика стабилизировалась и уже приспособилась к санкционному давлению. В связи с этим ЦБ РФ смягчает ограничения на покупку и обналичивание валюты.

Так, с 18 апреля граждане могут покупать в банках наличную валюту, которая поступила в кассы, начиная с 9 апреля 2022 года.

Как отмечают экономисты НИУ ВШЭ, эта мера является продолжением других послаблений Центробанка, а именно: снижение ключевой ставки до 17% и отмена комиссии на приобретение валюты в размере 12%.

По словам профессора НИУ ВШЭ Евгения Когана, действия Центробанка позволили снизить панику среди населения и нормализовать ситуацию.

"Мы хорошо помним, что ещё месяц назад с банковских счетов было оперативно снято порядка 7 трлн рублей. Уже к 20 числам марта, по словам председателя ЦБ, дефицит ликвидности упал в два раза, до 3,5 трлн рублей. То есть высокая ставка позволила людям, которые забрали деньги, задуматься и вернуть деньги в банки", — сказал Евгений Коган.

Также он отметил положительную динамику относительно роста цен.

"Инфляция хоть и превысит в этом году 20%, но, тем не менее, она начала замедляться. Это объективно. Сейчас годовая инфляция находится на уровне 17%, а именно 16,7%. В первую неделю всех тех событий цены выросли в среднем на 2,7%. Далее темпы роста цен снижались. За прошлую неделю цены выросли всего на 1%", - рассказал Евгений Коган.

В целом же действия ЦБ эксперт оценивает как аккуратные.

"Ключевую ставку можно было ещё понизить. Я ожидал, что они понизят на 200 базисных пунктов, а они на 300. Если не будет каких-то новых ограничений на внешнем периметре, то, по моим оценкам, ЦБ к концу года может понизить ставку до 12 – 13%", - заявил Евгений Коган.

Доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян отмечает, что политика ЦБ направлена на приспособление российской экономики к санкционному давлению на таком уровне, который позволит обеспечить ее дальнейший рост.

"Все действия в экономике являются рациональными и направлены на достижение экономической сбалансированности, а в коммерческой деятельности - на получение прибыли. Действия Центрального банка России не являются исключением", — говорит Эдуард Джагитян.

Эксперт напомнил, что у страны уже был опыт санкционного давления, во время которого экономика России приспособилась к новой реальности.

"Необходимо вспомнить санкции, которые были введены в 2014-2015 годах. Экономика приспособилась. Инфляция у нас была 4%, даже однажды, в 2018 или 2019, по-моему, она была ниже 4%. Поэтому сейчас нужно какое-то время для того, чтобы просто переждать", - отметил Эдуард Джагитян в заключение.