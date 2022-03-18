Пожар в 19-этажном доме произошёл на улице Краснозвёздной в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Пожарно-спасательные подразделения 21 апреля спасли трёх человек и эвакуировали 52 жильцов многоквартирного дома в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как рассказали в ведомстве, сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Краснозвёздной, 27 поступило в 10:42.

Когда к месту вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, из окна квартиры на 10 этаже шёл густой чёрный дым. Сотрудники МЧС в первую очередь начали эвакуировать жильцов дома и приступили к локализации очага пожара в одной из комнат квартиры.

Так, пожарные с помощью специальных масок спасли трёх человек - жильцов 10 и 11 этажей, из дома было эвакуировано 52 человека, в том числе 11 детей.

В тушении пожара было задействовано 59 человек личного состава и 16 единиц техники. В 11.09 объявлена ликвидация последствий пожара на площади 20 кв.м.



Как уточнили в ГУ МЧС, в результате пожара обгорело домашнее имущество. Погибших и пострадавших в квартире нет. Причину пожара предстоит установить дознавателям.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при пожаре в 10-ти этажном доме в Ленинском районе.