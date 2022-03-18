Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Строительство развязки на улице Циолковского готово на 90%
Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Политика
21 апреля 2022 12:49  [82] Евгений Люлин: "Армянская диаспора в Нижнем Новгороде одна из самых многочисленных"
21 апреля 2022 09:12  [200] Глеб Никитин представил Николу Пашиняну промышленный потенциал Нижегородской области
20 апреля 2022 19:02  [553] Глеб Никитин и Никол Пашинян возложили цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле
20 апреля 2022 17:53  [536] Глеб Никитин лично встретил Никола Пашиняна в аэропорту "Нижний Новгород"
20 апреля 2022 10:57  [564] Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Нижний Новгород
19 апреля 2022 16:16  [1146] Еще 13 районов Нижегородской области могут быть преобразованы в муниципальные округа
19 апреля 2022 13:11  [523] "Единая Россия" внесла законопроект о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы
18 апреля 2022 19:09  [709] Александр Прудник: "Выборы в Кстовском округе прошли без эксцессов"
18 апреля 2022 16:05  [687] Елена Ленина: "Выборы в Совет депутатов Кстовского округа были организованы в соответствии с требованием законодательства"
18 апреля 2022 15:00  [907] Выборы в совет депутатов муниципального округа прошли в Кстовском районе
Политика

Евгений Люлин: "Армянская диаспора в Нижнем Новгороде одна из самых многочисленных"

21 апреля 2022 12:49  [82] Политика
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: пресс-служба ЗС НО

"Армянская диаспора в Нижнем Новгороде одна из самых многочисленных", - отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин в ходе визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Нижегородскую область.

По его словам, представители этой нации трудятся в разных отраслях, внося свой вклад в социально-экономическое развитие города и области.

"Есть факторы, которые, обусловили выбор Нижегородской области в качестве региона для визита премьер-министра Армении. Нижегородская область – один из ведущих регионов России по уровню социально-экономического развития. У нас установлены давние партнерские отношения с одним из регионов Республики Армения. В частности, есть соглашение между Правительством Нижегородской области и администрацией Вайоц Дзорской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В прошлые годы мы принимали наших армянских коллег, делились опытом, налаживали взаимовыгодное сотрудничество", - сказал Евгений Люлин.

"Безусловно, мы рассчитываем, что по итогам визита премьер-министра Армении, интенсифицируются наши экономические связи. Это особенно важно сегодня, когда санкционное давление со стороны Запада нарастает. Нужно активнее восстанавливать кооперационные связи, которые были очень тесными во времена СССР. Например, горьковские специалисты проектировали Армянскую АЭС, которая в конце 80-х выдержала Спитакское землетрясение. Горьковчане помогали ликвидировать последствия этого стихийного бедствия. Армяне помнят это", - добавил спикер ЗС НО.

"Россия и Армения – союзники. Армения – член ОДКБ, Евразийского экономического союза, мы строим единое экономическое пространство. Нижегородская область имеет уникальный опыт сосуществования разных народов, культур, религий. Сегодня в нашем регионе проживают представители около 100 национальностей. Армяне на этнической карте нашего региона занимают заметное место", - заключил председатель регионального парламента Евгений Люлин.

19 апреля Никол Пашинян прибыл с официальном визитом в Россию. Согласно информации, в ходе визита уже состоялась встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Также Армения и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетических и неэнергетических проектов и другие документы.

Ранее Глеб Никитин и Никол Пашинян возложили цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле. Они посетили Михайло-Архангельский собор, Аллею воинской славы и колокольню Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Губернатор также лично встретил Никола Пашиняна в аэропорту "Нижний Новгород".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Международное сотрудничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph