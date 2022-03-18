Евгений Люлин: "Армянская диаспора в Нижнем Новгороде одна из самых многочисленных" Политика

Евгений Люлин Фото: пресс-служба ЗС НО

"Армянская диаспора в Нижнем Новгороде одна из самых многочисленных", - отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин в ходе визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Нижегородскую область.

По его словам, представители этой нации трудятся в разных отраслях, внося свой вклад в социально-экономическое развитие города и области.

"Есть факторы, которые, обусловили выбор Нижегородской области в качестве региона для визита премьер-министра Армении. Нижегородская область – один из ведущих регионов России по уровню социально-экономического развития. У нас установлены давние партнерские отношения с одним из регионов Республики Армения. В частности, есть соглашение между Правительством Нижегородской области и администрацией Вайоц Дзорской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В прошлые годы мы принимали наших армянских коллег, делились опытом, налаживали взаимовыгодное сотрудничество", - сказал Евгений Люлин.

"Безусловно, мы рассчитываем, что по итогам визита премьер-министра Армении, интенсифицируются наши экономические связи. Это особенно важно сегодня, когда санкционное давление со стороны Запада нарастает. Нужно активнее восстанавливать кооперационные связи, которые были очень тесными во времена СССР. Например, горьковские специалисты проектировали Армянскую АЭС, которая в конце 80-х выдержала Спитакское землетрясение. Горьковчане помогали ликвидировать последствия этого стихийного бедствия. Армяне помнят это", - добавил спикер ЗС НО.

"Россия и Армения – союзники. Армения – член ОДКБ, Евразийского экономического союза, мы строим единое экономическое пространство. Нижегородская область имеет уникальный опыт сосуществования разных народов, культур, религий. Сегодня в нашем регионе проживают представители около 100 национальностей. Армяне на этнической карте нашего региона занимают заметное место", - заключил председатель регионального парламента Евгений Люлин.

19 апреля Никол Пашинян прибыл с официальном визитом в Россию. Согласно информации, в ходе визита уже состоялась встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Также Армения и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетических и неэнергетических проектов и другие документы.

Ранее Глеб Никитин и Никол Пашинян возложили цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле. Они посетили Михайло-Архангельский собор, Аллею воинской славы и колокольню Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Губернатор также лично встретил Никола Пашиняна в аэропорту "Нижний Новгород".