Убийца семьи из четырех человек в Кудьме приговорен к пожизненному заключению Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Убийца семьи из четырех человек в Кудьме приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, что шестилетний мальчик, его мама и бабушка с дедушкой были найдены убитыми в пос. Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода 28 февраля 2021 года.

Следствие установило, что мужчина, ранее помогавший семье выполнять ремонтные работы, из корыстных побуждений напал в гараже на 63-летнего хозяина дома. Он нанес ему ножевые ранения и задушил удавкой. После этого подсудимый проник в дом, где задушил его 62-летнюю супругу. Затем мужчина убил их 41-летнюю дочь и ее 6-летнего сына. Подсудимый скрылся с места преступления, похитив денежные средства и ценности на общую сумму более чем в 35 млн рублей. На следующий день он был задержан на территории Владимирской области.

Также следователи СК установили, что 27-летний мужчина заранее готовился к преступлению, изготовив металлическую удавку и приискав нож. Обвиняемый был признан вменяемым.

Нижегородский областной суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по статьям 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, из корыстных побуждений) и 162 УК РФ (разбойное нападение). Он приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.