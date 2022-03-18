Масштабный ремонт улицы Веденяпина проходит в Автозаводском районе Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Улицу Веденяпина в Автозаводском районе Нижнего Новрода ремонтируют по программе "Формирование комфортной городской среды". В настоящее время на значительной части территории демонтировано старое асфальтовое покрытие, и рабочие пуже приступили к укладке геотекстиля и слоя песка.

Глава администрации Автозаводского района Александр Нагин провёл инспекционную проверку хода работ по благоустройству. Он рассказал, что контроль со стороны властей на объекте осуществляется ежедневно. Так, подрядчику поручено увеличить количество рабочих и техники.

Согласно информации, в рамках работ подрядная организация уложит на новом бульваре более 4,5 тыс. кв.м. брусчатки, обустроит велодорожки и модернизирует освещение. Улицу дополнительно озеленят и установят малые архитектурные формы.

Напомним, Юрий Шалабаев утвердил архитектурно-художественную концепцию ул.Веденяпина и пр.Молодежный в Автозаводском районе. В частности, на этих улицах будут заменены вывески и рекламные конструкции, которые располагались на зданиях без учёта эстетических и стилистических особенностей фасадов.

Ранее сообщалось, что в этом году по нацпроекту в Автозаводском районе благоустроят четыре общественных пространства: сквер на ул. Дьяконова, сквер на пр. Ильича и территории по ул. Веденяпина и Южном шоссе.

Кстати, 15 апреля стартовало голосование по выбору общественных пространств, которые предстоит благоустроить в 2023 году в рамках программы ФКГС.