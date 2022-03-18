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Общество

Международный фестиваль "ТехноСтрелка" стартовал в Нижнем Новгороде

22 апреля 2022 09:13  [101] Общество

Фото: организаторы мероприятия

Международный фестиваль "ТехноСтрелка" стартовал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, в нем принимает участие 241 команда из 47 регионов России, Сербии и Узбекистана, а также 30 компаний-партнеров. Возраст участников - от 12 до 18 лет.

Организаторами выступают министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега", центр молодежных инженерных и научных компетенций "Кванториум" и Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области.

"Я вам искренне завидую, потому что вы приехали в самый красивый, гостеприимный и добродушный город в мире. Нижний Новгород не просто вас встречает, он вас обволакивает и создает все условия для того, чтобы вы продвигали себя вперед, развивались и добивались всего самого высокого и лучшего в жизни", – сказал, обращаясь с приветствием к участникам, заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

В течение четырех дней фестиваля более 800 юных виарщиков, медийщиков, программистов, экологов и моделлеров в составе команды будут решать кейсы от партнеров в рамках четырех тематических хакатонов. Также они будут общаться с представителями власти и экспертным сообществом, пробовать себя в новых сферах деятельности, делиться опытом, получать "обратную связь" о своих разработках от профессионалов.

"Мы очень горды тем, что наш город стал площадкой для международного фестиваля в этом году. Я уверена, что появится много интересных решений, которые в дальнейшем можно будет использовать в реальной работе. Уже сегодня, видя ваши горящие глаза, я понимаю, что нас ждут отличные проекты. Пусть все получится!" – сказала министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

В программе фестиваля – выезды на площадки партнеров, разработка инновационных решений, тестирование новых идей, подготовка к итоговым защитам, а также мастер-классы, интерактивные лекции и экскурсий. В числе партнеров мероприятия - Нижегородская ярмарка, НГХМ, ННГАСУ, Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, благотворительный экологический фонд "Цифилизация", завод по переработке вторичных полимеров "ФантастикПластик", Керженский заповедник, Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко, Нижегородская государственная областная детская библиотека имени Т.А. Мавриной, практико-ориентированная виртуальная платформа "VR школа", IT-компании Lad и Globus IT, "Группа ГАЗ" и Нижегородское метро.

Имена победителей каждого хакатона в рамках кейсов от компаний станут известны 24 апреля. Подробную информацию о фестивале "ТехноСтрелка" можно найти на сайте.

Напомним, что победители и призеры фестиваля будут включены в государственный информационный ресурс об одаренных детях. Это даст право на участие в научно-образовательных программах и проектах, проводимых фондом "Талант и успех", помощь и поддержку региона в образовательном процессе для каждого школьника, а также определенные преимущества при поступлении в технические вузы.

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Теги:
Международное сотрудничество Образование Фестиваль
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