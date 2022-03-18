Уже более 60 человек пострадали от укусов клещей в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Уже более 60 человек пострадали от укусов клещей в Нижегородской области. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, по состоянию на 21 апреля в регионе зарегистрировано 66 обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей в 17 районах области.

Отмечается, что чаще всего случаи присасывания клещей фиксировались в Городецком районе (11 случаев), в Павловском (6), Балахнинском (3), Борском (5), Вознесенском (5), Арзамасском (3), Шахунском (3), Кулебакском (3), Лукояновском (2), Краснооктябрьском (2) районах.

По одному случаю присасывания клещей было зарегистрировано в Володарском, Выксунском, Гагинском, Дивеевском, Кстовском, Лысковском и Навашинском районах.

Больше всего клещей на территории Нижнего Новгорода было зафиксировано в Нижегородском, Автозаводском, Приокском и Советском районах.

Население подверглось укусам клещей в 38% случаев на придомовых территориях и на территориях сел, деревень, и в 12% случаях - на территории садово-огородных участках, в лесу.

Ранее сообщалось, что противоклещевая обработка началась в парках и скверах Нижнего Новгорода. Противоклещевая обработка пройдет во всех парках, скверах, общественных пространствах Нижнего Новгорода. Для этого из городского бюджета выделены необходимые средства.