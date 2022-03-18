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Бизнес

ВТБ сохранил 85% клиентской базы после перевода клиентов к сторонним брокерам

22 апреля 2022 09:44  [82] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ сохранил 85% клиентской базы после перевода клиентов к сторонним брокерам. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, после перехода на брокерское сопровождение исключительно российских ценных бумаг брокер ВТБ сохранил 85% клиентской базы в сравнении с данными на середину февраля. По состоянию на конец марта клиентская база компании составляет порядка 2,3 млн уникальных клиентов, из них — почти 800 тысяч фондированные клиенты. Отток клиентов с иностранными ценными бумагами был частично компенсирован притоком новых клиентов.

Банк ВТБ в условиях технологических ограничений и сжатых сроков предложил комплексное решение для спасения активов своих клиентов, выведя их из-под риска на лучших условиях – без комиссии и сложностей с оформлением документов. Перевод клиентов c иностранными ценными бумагами к сторонним брокерам позволил избежать полной заморозки активов клиентов со стороны вышестоящих иностранных депозитариев из-за блокирующих санкций в отношении ВТБ.

ВТБ передал активы 15% своих клиентов с иностранными ценными бумагами ведущим российским финансовым организациям. К сторонним брокерам были переведены договоры на брокерское обслуживание 363 тысяч клиентов с активами объемом 480 млрд рублей. У 101 тысячи клиентов на обслуживание к сторонним брокерам были переданы только иностранные ценные бумаги объемом 288 млрд рублей, эти люди остаются клиентами брокера ВТБ.

После завершения передачи активов клиентам на электронную почту были направлены отчёты от ВТБ, которые также доступны для получения в офисах банка ВТБ.

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Теги:
Банки ВТБ
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