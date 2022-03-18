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Общество

Конференция "Возрастная дискриминация как актуальная проблема XXI века" прошла в Нижегородской области

22 апреля 2022 15:08  [47] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области на площадке регионального Минсоцполитики прошла тематическая конференция "Возрастная дискриминация как актуальная проблема XXI века".

Как сообщили в областном правительстве, мероприятие состоялось в рамках реализации нацпроекта "Демография".

В конференции приняли участие министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева, зампредседателя отделения "Союза пенсионеров России" Татьяна Богданова, председатель НРО "Российская ассоциация геронтологов и гериатров" Лидия Калинникова, а также преподаватели и студенты ПИМУ и НГЛУ им. Н.А. Добролюбова и "серебряные" волонтёры. Кроме того, в дистанционном формате к конференции присоединились сотрудники подведомственных учреждений Минсоцполитики Нижнего Новгорода и районов области.

По данным Нижегородстата, в 2021 году в регионе насчитывалось более 500 тыс. людей старшего возраста - это более 17% всего населения Нижегородской области.

Наталья Исаева подчеркнула, что перед Минсоцполитики и всеми собравшимися стоит задача, чтобы пожилые люди могли не только жить долго, но и быть бодрыми, востребованными в обществе, а также вести активный образ жизни. Для этого нужно в том числе бороться с возрастной дискриминацией.

Студенты вузов представили результаты анкетирования среди своих ровесников, которые констатировали существующую проблему "эйджизма" по отношению к старшему поколению . Например, более 60% опрошенных студентов НГЛУ известно о фактах увольнения пожилых людей из-за возраста, а половины прошедших анкетирование были свидетелями неуважения к пожилым людям в разных сферах общественной жизни.

"Проблема нормирования здравоохранения по возрасту есть во всех странах, в том числе в России. Нередко пациентам отказывают в каких-то манипуляциях, обследованиях из-за возраста, и эта проблема требует решения", - рассказала Лидия Калинникова.


По итогам конференции было решено, что министерство социальной политики объединит усилия с Минздравом, Минспорта, Пенсионным фондом, Союзом пенсионеров России и преподавателями вузов, чтобы вести борьбу с возрастной дискриминацией в регионе.

Напомним, что нацпроект "Демография" утверждён в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт - норма жизни". Нацпроект направлен на сохранение населения, здоровья и благополучия людей, обеспечение устойчивого роста численности населения, увеличение доли граждан, занимающихся физкультурой и спортом.

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Теги:
демография Нацпроект Пенсионеры
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