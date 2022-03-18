Три района Нижегородской области принимают участие в акселераторе "Вовлечение сельского населения в развитие туризма" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Три района Нижегородской области принимают участие в акселераторе "Вовлечение сельского населения в развитие туризма". Об этом сообщили в департаменте развития туризма и народных художественных промыслов региона.

Согласно информации, Нижегородскую область в программе представляют Кстовский, Воскресенский и Павловский районы. До 24 апреля нижегородцы могут ознакомиться с проектами районов и проголосовать за лучший на сайте программы.

Целью акселератора является сохранение сельской культуры и населения, а также развитие сельской территории России. Агентство развития сельских инициатив поможет органам власти, общественным организациям и предпринимателям развивать туризм и сопутствующие инициативы на этих территориях.

В течение двух месяцев участники проходили обучение по акселерационной программе и готовили стратегии развития сельского туризма, за которые теперь можно проголосовать на сайте акселератора.

Так, Кстовский район разработал стратегию развития туризма "Российская столица капитанов", которая предполагает продвижение как туристического объекта села Кадницы. Павловский муниципальный округ представил стратегию "Путешествие по окским просторам", в рамках который будет создано 10 туристических программ, открыты 2 музейно-ремесленных центра и 2 гостевых домов. Стратегия Воскресенского района предполагает создание рабочей сети местных жителей - мастеров гостеприимства в разных населенных пунктах.

Все проекты направлены на увеличение занятости сельского населения, сохранение самобытности территории и улучшение имиджа округа.

Победители голосования смогут получить финансовую поддержку, а также стать участниками закрытого этапа обучающей программы акселератора.

Ранее сообщалось, что стратегию развития промтуризма Нижегородской области признали лучшей в стране для продвижения региональных брендов.