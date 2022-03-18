Работы в рамках месячника по благоустройству идут круглосуточно во всех районах Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Работы в рамках месячника по благоустройству идут круглосуточно во всех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городской администрации.

Ночью в Канавинском районе прошла очистка прибордюрных полос на Комсомольском шоссе, а на Московском шоссе были отмыты остановочные павильоны. Днем же прибордюрные полосы очистили на улице Карла Маркса, Комсомольском шоссе, Волжской набережной, на Московском шоссе и Метромосту. Также на Метромосту проходит мойка осевой и колесоотбойного бруса. На улице Сергея Акимова ремонтируют один из колодцев, а на улице Генерала Зимина продолжают очищать колодцы. На Канавинском мосту продолжаются работы по покраске бортового камня.

В Нижегородском районе приводят в порядок Гребной канал, пл. Минина и Пожарского, Верхне-Волжскую набережную, Лысогорский съезд, Казанское шоссе, улицы Черниговскую, Рождественскую, Варварскую, Минина, Бринского. Подрядные организации продолжают работать в микрорайонах Верхние Печеры, Усиловский, Деловая – Родионова. Ямочный ремонт продолжился на улице Яблоневой в границах от улицы Усилова до улицы Овражной.

Очистка прибордюрных полос, уборка объявлений и сбор мусора с газонов прошли на проспекте Гагарина, улицах Ларина, Цветочной, Щербинки-1 и в микрорайоне Караваиха Приокского района.

По словам главы Московского района Владимира Кропотина, мусор с газонов был собран на улицах Красных Зорь, Клюева, Московском шоссе. Также прошла очистка колесоотбойного бруса по Московскому шоссе и на ул. Рябцева. Очистка прибордюрных полос от пыли и грязи прошла на улице Клюева, Московском шоссе.

В Советском районе очищают прибордюрные полосы дорог, демонтируют старые ограждения безопасности, очищают остановочные павильоны на улицах: Н.Сусловой, Быкова, Медицинской, Нартова, Ивлиева, Штеменко, Ванеева и на проспекте Гагарина. Кроме того, было проверено состояние детских игровых площадок.

24 детские площадки отремонтированы в Автозаводском районе на ул. Краснодонцев, Строкина, Лескова, Спутника, пр. Моторный, Южном бульваре и других. Также отремонтированы две спортивные площадки на ул. Героя Смирнова. Приведены в порядок улицы Газовская, Южное шоссе, 6-й микрорайон, Живописная, Толбухина, в пос. Новое Доскино и другие. Идет вывоз мусора после субботников на ул. Юлиуса Фучика, пр. Ильича.

В Ленинском районе очистили прибордюрные полосы на улице Новикова-Прибоя, в парковочных карманах по улице Героя Чугунова и проезде вдоль кладбища "Красная Этна". Также прошли работы по фрезерованию участков асфальтного покрытия у дома №45 по пр. Ленина и на улице Героя Чугунова, очистке остановочных павильонов и мойке дорожного полотна, подбору мусора на детских площадках по улицам Адмирала Нахимова, Героя Чугунова, Глеба Успенского и проспекте Ленина.

В администрации Сормовского района рассказали, что сегодня дорожные бригады работают на участках, прилегающих к церквям и храмам на ул. Планетной, Кима, Щербакова. Также работы производятся на ул. Светлоярской, Свирской, Судостроительной, на заездах на проспекте 70 лет Октября, улицах Вождей Революции и Исполкома. Покраска остановочных павильонов ведется на ул. Кима, Хальзовской; колесоотбойный брус моют на ул. Планировочной и Светлоярской.

Ранее сообщалось, что покраска остановочных павильонов началась в Нижнем Новгороде в рамках месячника по благоустройству.