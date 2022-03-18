Маршрут для туристов по Варнавинскому району разработали в ННГУ им. Лобачевского Общество

Маршрут для туристов по Варнавинскому району разработали в ННГУ им. Лобачевского

НИА "Нижний Новгород"

В Институте международных отношений и мировой истории (ИМОМИ) ННГУ им. Лобачевского разработали экскурсионный маршрут по Варнавинскому району Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Согласно информации, маршрут разработан совместно с Центром туристического образования, исследований и взаимодействия с туриндустрией и студентами из туристического клуба Vector. Проект реализован в сотрудничестве с администрацией Варнавинского района.

Как отметила ректор ННГУ им. Лобачевского Елена Загайнова, университет успешно стартовал прошлым летом в числе участников пилотной программы развития студенческого туризма.

"В 2021 году ННГУ предложил участникам федеральной программы посещение областного центра и трёх районов Нижегородской области – Богородского, Воскресенского, Городецкого. В 2022 году в список добавятся Варнавинский и Краснобаковский районы. География расширяется. Нижегородский регион хорошо прозвучал на федеральном уровне в год 800-летия Нижнего Новгорода. Мы стали узнаваемыми, увеличился поток гостей, и наш университет очень рад быть причастным к развитию туризма в нашей области, принимая у себя студентов со всей страны", - подчеркнула ректор ННГУ.