НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Около 450 кв. м. травы горит у Мещерского озера в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону 24 апреля.
На месте работают подразделения, в том числе две единицы техники.
Ранее сообщалось, что пять случаев возгорания сухой травы зафиксировано в Нижнем Новгороде с начала весны.
Напомним, с 22 апреля в регионе действует особый противопожарный режим.
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