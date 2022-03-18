Около 450 кв. м. травы горит у Мещерского озера в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Около 450 кв. м. травы горит у Мещерского озера в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону 24 апреля.

На месте работают подразделения, в том числе две единицы техники.

Ранее сообщалось, что пять случаев возгорания сухой травы зафиксировано в Нижнем Новгороде с начала весны.

Напомним, с 22 апреля в регионе действует особый противопожарный режим.