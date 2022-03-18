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Общество

"Единая Россия" провела прямую линию с регионами по приемной кампании-2022

25 апреля 2022 10:38  [100] Общество

Фото: пресс-служба партии

Льготы при поступлении и увеличение количества бюджетных мест в вузах: "Единая Россия" провела прямую линию с регионами по приемной кампании-2022. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Согласно информации, вопросам организации приемной кампании в 2022 году была посвящена первая прямая линия "Единой России" с ректорами вузов, директорами школ, старшеклассниками и их родителями со всей страны. Они смогли напрямую обратиться к координатору направления народной программы партии "Современное образование и передовая наука", педседателю комитета Госдумы по просвещению Ольге Казаковой, первому зампреду комитета Госдумы по науке Александру Мажуге, министру науки Валерию Фалькову, замминистру образования Дмитрию Афанасьеву и руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву.

Как рассказал Валерий Фальков, к началу приемной кампании при поддержке "Единой России" был усовершенствован суперсервис "Поступление в вузы онлайн".

"Огромное количество выпускников школ смогут подать через портал Госуслуг документы для поступления. Сервис позволяет реализовать особые права - для абитуриентов в электронном виде это можно будет учесть. И мы серьезно усилили договоренности с университетами и создали службу поддержки по всем вопросам", - рассказал Валерий Фальков.

Он также отметил, что в этом году в вузах беспрецедентное количество бюджетных мест - 580 тысяч. Больше всего - медицинских, педагогических и инженерных. Также создано еще 30 тысяч бюджетных мест в магистратуре.

Александр Мажуга напомнил, что количество бюджетных мест было увеличено по поручению Президента и при поддержке "Единой России". Дополнительно выделено 45 тысяч мест.

"Единая Россия" также поддерживает увеличение мест в магистратуре на 30 тысяч. Это возможность улучшить свою квалификацию и быть более востребованным на рынке труда", - сказал Александр Мажуга.

Старшеклассники, в свою очередь, интересовались проведением экзаменов и льготами при поступлении в вузы. Первый замминистра образования Дмитрий Афанасьев отметил, что каждый год перечень достижений расширяется, причём у каждого вуза они могут быть свои. Будут учитываться и значки ГТО, золотые, серебряные и бронзовые. Вопрос учета творческих достижений "Единая Россия" проработает с Минкультом.

Также школьники задали вопрос о целевом обучении. В настоящее время прорабатывается создание единого реестра работодателей, готовых предоставить такую возможность.

"Мы много на площадке "Единой России" общаемся с работодателями. Есть интересный опыт у отдельных предприятий, которые размещают на сайте раздел "Целевое обучение". Но инициатива с созданием единого реестра прорабатывается", - сказал Александр Мажуга .

Отдельно на прямой линии остановились на участии в приемной кампании выпускников из Донецкой и Луганской народных республик, беженцев и соотечественников.

"Все интересы этих ребят мы тоже учли. Госдума и Правительство пошло навстречу, соответствующие поправки в закон были приняты. Если у них есть желание поступить в вуз, в наших порядках это учтено", - сообщил Анзор Музаев.

Напомним, фракция "Единой России" в Законодательном собрании Нижегородской области подготовила предложения по дополнительным мерам поддержки детей ветеранов боевых действий, погибших в ходе боевых действий или умерших вследствие ранения. Данную категорию граждан парламентарии предлагают включить в число тех, кто имеет право на прием в высшие учебные заведения на квотируемые места за счет федерального и регионального бюджетов. Квота приема ежегодно устанавливается образовательной организацией в размере не менее десяти процентов от общего количества бюджетных мест. Поправки предлагается внести в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

"Когда человек сталкивается с горем, он нуждается не только в материальной поддержке, но и в ощущении опоры, понимании того, какие возможности для развития, получения профессии у него есть. Распространение права на прием в вузы на бюджетные места в пределах специальной квоты на детей героев, отдавшим свои жизни при выполнении воинского долга, будет справедливым решением. В народной программе партии "Единая Россия" особое внимание направлено на социальную защиту граждан, в том числе на поддержку семьей, попавших в трудную жизненную ситуацию", - отметила первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции партии "Единая Россия" Ольга Щетинина.

Также в ходе прямой линии участники обсудили ремонт студенческих общежитий, который инициировала и обеспечила финансированием из бюджета "Единая Россия". Партия вместе с МГЕР будет контролировать реализацию программы.

Учителя и директора школ задали вопрос о снижении бюрократической нагрузки. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, а перечень документов, которые должны будут заполнять педагоги, партия составит с Минпросвещения.

"Когда рассмотрим законопроект в первом чтении в Госдуме, над поправками будем работать вместе с педагогами. Также нужно будет работать по содержанию документов, которые заполняют учителя. Если есть дублирующие друг друга документы, дублирующий должен быть убран. Если это можно взять из какой-то цифровой базы ведомств, нужно взять и не перегружать учителей", - подчеркнула Ольга Казакова.

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Теги:
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