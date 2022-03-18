Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
Двухэтажные экскурсионные автобусы курсируют по столице ПФО
Фестиваль медиаискусства Intervals пройдёт в Нижнем летом
Строительство развязки на улице Циолковского готово на 90%
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Культура и отдых
25 апреля 2022 11:31  [67] Нижний Новгород присоединится к всероссийской акции "Ночь музеев" 21 мая
21 апреля 2022 18:43  [859] Деятели театрального искусства Нижегородской области стали лауреатами специальной премии фестиваля "Золотая маска"
19 апреля 2022 13:03  [1857] Фестиваль медиаискусства Intervals пройдёт в Нижнем Новгороде летом 2022 года
19 апреля 2022 12:01  [1822] Выставка Константина Кузнецова "Последний рыцарь импрессионизма" откроется в НГХМ 29 апреля
18 апреля 2022 09:43  [1744] Детское путешествие на паровозе в деревню Ромашково состоится в апреле и мае
17 апреля 2022 14:32  [1122] Книга "Операция "Дети" презентована в Нижнем Новгороде
15 апреля 2022 15:53  [3401] Двухэтажные экскурсионные автобусы будут курсировать по Нижнему Новгороду круглый год
15 апреля 2022 13:13  [1043] "Севильский цирюльник" на итальянском языке покажут в нижегородском театре оперы и балета
15 апреля 2022 12:56  [1201] Подготовка к шествию Бессмертного полка начинается в Нижегородской области
15 апреля 2022 12:33  [1119] Кольцевые экскурсии по стене Нижегородского кремля возобновятся 17 апреля
Культура и отдых

Нижний Новгород присоединится к всероссийской акции "Ночь музеев" 21 мая

25 апреля 2022 11:31  [67] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижний Новгород присоединится к всероссийской акции "Ночь музеев" 21 мая. Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на минкультуры региона.

Согласно информации, полная программа мероприятий еще неизвестна.

"Региональная программа в настоящее время еще формируется. О ней будет объявлено дополнительно", – рассказали в министерстве.

Напомним, что в 2021 году акция прошла 15 мая. Некоторые мероприятия прошли в очном формате, а часть - в формате онлайн.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
культура Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph