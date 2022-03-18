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Нижний Новгород присоединится к всероссийской акции "Ночь музеев" 21 мая. Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на минкультуры региона.
Согласно информации, полная программа мероприятий еще неизвестна.
"Региональная программа в настоящее время еще формируется. О ней будет объявлено дополнительно", – рассказали в министерстве.
Напомним, что в 2021 году акция прошла 15 мая. Некоторые мероприятия прошли в очном формате, а часть - в формате онлайн.
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