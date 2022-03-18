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Бизнес

Банк "Открытие" за март выплатил клиентам на треть больше кешбэка

25 апреля 2022 12:40  [59] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" за март выплатил клиентам на треть больше кешбэка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк начислил и выплатил своим клиентам на 37% больше бонусных рублей, чем за февраль. Количество клиентов, получивших бонусы, за месяц выросло почти на 20%.

Большинство клиентов — 66% — потратили полученный кешбэк на компенсацию покупок, почти 25% — на комиссии за СМС-информирование, 9% — на повышение процентов по накопительным счетам или компенсацию процентов по кредитам.

Банк "Открытие" с 1 марта обновил условия начисления кешбэка по программе лояльности МАКС. Теперь держателям карт Opencard и "Всё что надо" начисляется до 3% кешбэка за все покупки без дополнительных условий.

Подробнее ознакомиться с условиями программы лояльности МАКС и оформить карту "Открытия" можно на сайте банка, для клиентов со статусом "Премиум".

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Теги:
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