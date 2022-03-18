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Бизнес

ВТБ и Всероссийский бизнес центр запустили онлайн-сервис по получению банковских гарантий

25 апреля 2022 15:40  [77] Бизнес

Фото: пресс-служба банка

ВТБ и Всероссийский бизнес центр запустили онлайн-сервис по получению банковских гарантий. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, ВТБ и финансовый маркетплейс ВБЦ (Всероссийский бизнес центр) запустили совместный сервис по предоставлению банковских гарантий для участия в госзакупках. Гарантию можно получить онлайн за один день.
 
ВБЦ стал одним из первых финансовых маркетплейсов, который начал работать с ВТБ через партнерские API (Open API). С помощью сервиса клиенты смогут получать банковские гарантии с лимитом до 50  млн рублей с минимальным пакетом документов, без залогового обеспечения и поручительства. Рассмотрение заявки занимает не больше 1 часа и получить гарантию клиент может в тот же день.
 
"ВТБ предоставляет предпринимателям  все инструменты, необходимые для участия в госзакупках. В том числе мы развиваем продукты и сервисы документарного бизнеса, которые позволяют клиентам не выводить средства из оборота для обеспечения заявок и исполнения контрактов. Благодаря совместному сервису с ВБЦ получение гарантии ВТБ для клиентов маркетплейса станет быстрее, удобнее и позволит им увеличить число успешных сделок", — прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.
 
"Уже более 60% участников рынка госзаказа котируются через маркетплейс ВБЦ, и мы активно расширяем возможности для наших клиентов. Наш приоритет в том, чтобы продукты маркетплейса предоставлялись бесшовно и быстро, а стратегическое партнерство с банком ВТБ даст участникам госзаказа, выбирающим ВБЦ, еще больше возможностей", — отметил Семен Теняев, глава группы ВБЦ.
 
Весь процесс взаимодействия осуществляется в защищенном канале связи между ВБЦ и Банком.
Дополнительные коммуникации между клиентами и банком будут происходить в социальной сети TenChat, созданной маркетплейсом ВБЦ, это позволит оказывать клиентам банковский сервис высокого качества.
 
СПРАВКА:
Всероссийский бизнес центр — крупнейший финансовый маркетплейс для предпринимателей. Сервис позволяет получить любые виды банковских гарантий в среднем за 25 минут.

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Теги:
Банки ВТБ
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