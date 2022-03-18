"ЛУКОЙЛ" вышел на субботник в Зелёном городе Бизнес

Фото: ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез

Молодые специалисты ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" 22 апреля вышли на традиционный весенний субботник. К ним также присоединились студенты Кстовского нефтяного техникума имени Б.И. Корнилова, учащиеся школы № 3 города Кстово и коллеги из ООО "ЛУКОЙЛ-Энергосети". Всего в масштабном мероприятии приняли участие порядка 150 человек, сообщили в пресс-службе компании.

Местом проведения субботника был выбран лесной массив Зелёного Города – излюбленное место отдыха кстовчан и многих нижегородцев. 22 апреля силами сотрудников ЛУКОЙЛа здесь было собрано 270 мешков различного мусора – от упаковки и пластиковых бутылок до автомобильных шин. С помощью специализированной техники весь собранный в лесу мусор был вывезен на полигон ТБО.

Мероприятие прошло в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий Нижегородской области. Также оно приурочено к проходящей в России с 23 апреля по 23 мая крупнейшей природоохранной акции – Всероссийскому экологическому субботнику "Зелёная весна".