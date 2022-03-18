Александр Терентьев: "Спутник" и конноспортивный комплекс должны быть сохранены для города как социальные объекты" Общество

Фото: Городская Дума Дзержинска

Депутаты городской Думы Дзержинска на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту под председательством Александра Терентьева рассмотрели 12 вопросов.

В рамках рассмотрения вопроса о развитии адаптивной физической культуры и спорта в Дзержинске в этом году, депутаты обратили особое внимание на работу конноспортивного комплекса, на базе которого действует отделение адаптивной верховой езды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Комплекс был возведен с участием частных инвестиционных средств на муниципальной земле. Депутатов интересовали планы инвестора и муниципалитета по развитию бесплатных услуг по реабилитации детей с особенностями здоровья.

Как рассказал руководитель МАУ СШОР "Город спорта" Ника Папава, в комплексе занимаются 20 воспитанников на платной основе. Учреждение стремится усовершенствовать материальную базу и организовать бюджетное финансирование, что позволит сделать занятия бесплатными для детей с особенностями развития и детей из малоимущих семей

Депутаты комитета подчеркнули важность сохранения всей построенной инфраструктуры,чтобы она работала в интересах города.

"Адаптивная верховая езда сейчас одно из перспективных направлений для физической реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими особенностями здоровья. Количество семей, желающих воспользоваться этими услугами, увеличивается. Однако частный инвестор во главу угла ставит коммерческие интересы. Наш комитет предложил создать временную депутатскую комиссию, которая выработает правомочные пути приобретения долей у инвестора в муниципальную казну, чтобы в дальнейшем дети могли заниматься бесплатно", - сказал Александр Терентьев.

Проект решения о создании комиссии будет вынесен на апрельское заседание городской Думы.

Также члены комитета обсудили вопрос о перспективах использования здания бывшего кинотеатра "Спутник".

Напомним, что на мартовском заседании профильного комитета были представлены результаты экспертизы, по итогам которой состояние здания оценивается как ветхое. Как сообщили в городской администрации, стоимость капитального ремонта здания по отношению к полной восстановительной стоимости на дату осмотра составляет от 93 до 120%.

Депутаты комитета поставили под сомнение объективность экспертизы. Они предложили привлечь стороннюю организацию для оценки заключения об износе здания бывшего кинотеатра.

"Мы считаем необходимым дать профессиональную оценку тому заключению, которое якобы свидетельствует о полном износе строения, а также коллегиально со специалистами и учетом мнения общественников обсудить варианты по дальнейшему восстановлению объекта. Причем делать это надо в кратчайшие сроки, иначе здание при отсутствии эксплуатации будет всё больше и больше ветшать", - отметил

"Здание "Спутника" город обязан сохранить, причем сохранить и его предназначение - для реализации молодежных инициатив и работы молодежных объединений, - резюмировал он.