Двухэтажные экскурсионные автобусы курсируют по столице ПФО
Строительство развязки на улице Циолковского готово на 90%
Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
Фестиваль медиаискусства Intervals пройдёт в Нижнем летом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
25 апреля 2022 17:49  [30] Александр Терентьев: "Спутник" и конноспортивный комплекс должны быть сохранены для города как социальные объекты"
25 апреля 2022 17:41  [45] Парковку запретят возле дома №3 на ул. Бекетова в Нижнем Новгороде с 18 мая
25 апреля 2022 17:32  [52] Почти 25 млн рублей выделено на организацию ярмарочной деятельности в Нижнем Новгороде
25 апреля 2022 17:23  [120] Побывавший в космосе флаг Нижнего Новгорода передали планетарию им. Г.М. Гречко
25 апреля 2022 17:07  [93] Благоустройство площади Жукова началось в Нижнем Новгороде
25 апреля 2022 16:18  [110] Депутаты Госдумы обсудили в Сарове развитие закрытых городов
25 апреля 2022 16:10  [124] Капитальный ремонт пройдет в нескольких помещения Заксобрания Нижегородской области
25 апреля 2022 15:54  [111] Движение транспорта по участку пр. Гагарина будет ограничено 26 апреля
25 апреля 2022 15:16  [122] Более 90 тысяч жителей Нижегородской области проголосовали за объекты благоустройства на 2023 год
25 апреля 2022 15:01  [175] Новая маршрутная сеть Нижнего Новгорода будет опубликована после согласования тарифов
Общество

Александр Терентьев: "Спутник" и конноспортивный комплекс должны быть сохранены для города как социальные объекты"

25 апреля 2022 17:49  [30] Общество

Фото: Городская Дума Дзержинска

Депутаты городской Думы Дзержинска на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту под председательством Александра Терентьева рассмотрели 12 вопросов. 

В рамках рассмотрения вопроса о развитии адаптивной физической культуры и спорта в Дзержинске в этом году, депутаты обратили особое внимание на работу конноспортивного комплекса, на базе которого действует отделение адаптивной верховой езды для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Комплекс был возведен с участием частных инвестиционных средств на муниципальной земле. Депутатов интересовали планы инвестора и муниципалитета по развитию бесплатных услуг по реабилитации детей с особенностями здоровья. 

Как рассказал руководитель МАУ СШОР "Город спорта" Ника Папава, в комплексе занимаются 20 воспитанников на платной основе. Учреждение стремится усовершенствовать материальную базу и организовать бюджетное финансирование, что позволит сделать занятия бесплатными для детей с особенностями развития и детей из малоимущих семей

Депутаты комитета подчеркнули важность сохранения всей построенной инфраструктуры,чтобы она работала в интересах города.  

"Адаптивная верховая езда сейчас одно из перспективных направлений для физической реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими особенностями здоровья. Количество семей, желающих воспользоваться этими услугами, увеличивается. Однако частный инвестор во главу угла ставит коммерческие интересы. Наш комитет предложил создать временную депутатскую комиссию, которая выработает правомочные пути приобретения долей у инвестора в муниципальную казну, чтобы в дальнейшем дети могли заниматься бесплатно", - сказал Александр Терентьев. 

Проект решения о создании комиссии будет вынесен на апрельское заседание городской Думы.  

Также члены комитета обсудили вопрос о перспективах использования здания бывшего кинотеатра "Спутник".  

Напомним, что на мартовском заседании профильного комитета были представлены результаты экспертизы, по итогам которой состояние здания оценивается как ветхое. Как сообщили в городской администрации, стоимость капитального ремонта здания по отношению к полной восстановительной стоимости на дату осмотра составляет от 93 до 120%.  

Депутаты комитета поставили под сомнение объективность экспертизы. Они предложили привлечь стороннюю организацию для оценки заключения об износе здания бывшего кинотеатра.  

"Мы считаем необходимым дать профессиональную оценку тому заключению, которое якобы свидетельствует о полном износе строения, а также коллегиально со специалистами и учетом мнения общественников обсудить варианты по дальнейшему восстановлению объекта. Причем делать это надо в кратчайшие сроки, иначе здание при отсутствии эксплуатации будет всё больше и больше ветшать", - отметил

"Здание "Спутника" город обязан сохранить, причем сохранить и его предназначение - для реализации молодежных инициатив и работы молодежных объединений, - резюмировал он. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума Кинотеатры Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph