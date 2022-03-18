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Общество

Коммунальщики приступили к мытью подземных и надземных переходов в рамках месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде

26 апреля 2022 17:55  [471] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Коммунальщики приступили к мытью подземных и надземных переходов  в рамках месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает администрация города.

В Приокском районе рабочие очищают переходы у остановок "Завод "Нител" и "Микрорайон "Щербинки-2". Затем будет проведена очистка надземных переходов на улице Ларина. Также были вымыты игровые элементы на детских площадках на улице Сурикова и в посёлке Дубенки.  

Очистка прибордюрной полосы и парковочных карманов прошла на улицах Совнаркомовской и Волжской набережной в Канавинском районе. На улице Генерала Зимина продолжается очистка колодцев. К помывке колесоотбойного бруса приступили на улице Кузбасской. На улице Советской дорожные рабочие моют тротуар, на улице Совнаркомовской подбирают мусор и приводят в порядок газоны. На улице Кузбасской идет очистка остановочных павильонов от объявлений. На Московском шоссе продолжаются работы по ямочному ремонту. На Базовом проезде очищаются прибордюрные полосы и идет сбор мусора. Также ночью на улицах Украинской, Кузбасской, Гордеевском пятаке и Московском шоссе прошла очистка прибордюрной полосы, а на улице Керченской и Московском шоссе покрасили остановочные павильоны.

Главы Московского района Владимир Кропотин рассказал, что в районе продолжается очистка прибордюрных полос на дорогах и с интенсивным движением, и на боковых проездах -  на ул. Баранова, в переулке Краснобаковском с переходом на ул. Красные Зори, а также на ул. Ярошенко за Дворцом спорта "Юность" с выходом на центральный проезд по ул. Ярошенко. Также прошла помывка ограждений безопасности на ул. Березовская и на дублере Сормовского шоссе. Колесоотбойный брус в районе виадука по ул. Рябцева был окрашен, а на Сормовском шоссе прошел демонтаж, пришедших в негодность, ограждений. Ямочный ремонт проводится у дома №41 по ул. Куйбышева, а на ул. Мирошникова рабочие планируют обочины.

Асфальт укладывают на улицах Чонгарская, Радио и около домов №45 и №45а по проспекту Ленина в Ленинском районе. Также запланирована очистка трамвайных остановочных павильонов, покраска урн на пр. Ленина и очистка колодцев на ул. Памирской и пр.Ленина, 48. Кроме того, прошли работы по очистке прибордюрной полосы на пр. Ленина и второстепенной дороге проспекта, ул. Новикова-Прибоя; мусор был собран пр. Ленина, 36, улицах Снежной, Профинтерна, на детских площадках и в сквере "Техноткань".

В Сормовском районе очистка ливневых колодцев прошла на ул. Коминтерна. Прибордюрные полосы очистили на ул. Коперника, Машинной, Зайцева, Гаугеля, Иванова, Новосельской. Заездные карманы очистили на балахнинском направлении - улицах Хальзовской, КИМа, Ясной, Ужгородской, Землячки. На улицах Станционной, Коминтерна, Коммунальной собрали мусор с газонов, а на ул. Станционной, пр. Союзном, Сутырина были покрашены остановочные павильоны.

Подрядные организации Нижегородского района приводят в порядок территории Зеленского съезда и Нижне-Волжской набережной, в переулке Холодном и районе Чкаловской лестницы, на улицах Горького и Кожевенной, в Слободе Подновье, на улицах Усилова, Фруктовой, Яблоневой, Ковровской, Лопатина, Касьянова, Бринского, Деловой, Хохлова.

В Советском районе ведется активная работа по очистке остановочных павильонов от рекламы и граффити. Рабочие моют и красят металлические конструкции остановок общественного транспорта, а также урны для мусора, расположенные поблизости. Сегодня уборка территории прошла на улицах Ванеева, Горловской, Васюнина, Ошарской, Ивлиева, Козицкого, Кулибина, на Высоковском проезде и площади Лядова. 

В Автозаводском районе подрядные организации собирают и вывозят мусор, а также очищают прибордюрные полосы на пр. Бусыгина, ул. Львовской, Краснодонцев, Мельникова, Дьяконова и других. 

Ранее сообщалось, что контроль за содержанием контейнерных площадок и урн усилен в рамках месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Благоустройство Городское хозяйство
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