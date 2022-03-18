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Культура и отдых

Выставка "Биография в объеме. Скульптурный портрет" откроется в нижегородском "Арсенале" 29 апреля

27 апреля 2022 10:26  [315] Культура и отдых

Фото: сайт музея

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Выставка "Биография в объеме. Скульптурный портрет" откроется в нижегородском "Арсенале" 29 апреля. Об этом сообщается на сайте Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина ("Арсенал").

Согласно информации, на выставке будут представлены 20 скульптурных портретов деятелей искусства, живших в разное время и в разных странах. Их имена вошли в историю, как и имена изобразивших их мастеров.

Вниманию зрителей будут представлены произведения конца XIX — начала XXI века из собрания Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина, Нижегородского государственного художественного музея и работы современных художников, выполненные в различных материалах — гипсе, глине, бронзе, мраморе, камне и металле.

По словам руководителя Волго-Вятского филиала Пушкинского музея "Арсенал" Анны Гор, посетителей приглашают присоединиться к разговору о том, как смотреть скульптуру.

"В обычной жизни мы редко имеем дело со станковой скульптурой, то есть той, которую делают в мастерской, на специальном станке. Таким произведениям, как правило, нет места в современных квартирах, а на улицах и площадях размещают скульптуру монументальную — она создается по другим законам. Наша выставка — это возможность научиться общению с такого рода искусством и узнать ближе тех, кто видит мир как объем", - сказала она.

Выставка будет работать до 17 июля 2022 года.

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Теги:
Арсенал Выставка
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