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Общество

Расписание нижегородского общественного транспорта будет размещаться в интернете

28 апреля 2022 12:53  [132] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Расписание нижегородского общественного транспорта будет размещаться в интернете. Об этом стало известно на заседании Заксобрания Нижегородской области.

Согласно информации, соответствующий пункт включен в закон "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской области".

Документ был разработан с целью контроля за соблюдением расписания автобусов и электротранспорта, что повысит качество обслуживания пассажиров в рамках реформы общественного транспорта Нижегородской агломерации.

Планируется, что расписание будет размещаться на сайте ГКУ НО "Центр развития транспортных систем".

Как отметил председатель комитета Законодательного Собрания по транспорту Владимир Солдатенков, нижегородцы неоднократно жаловались на нерегулярную работу общественного транспорта. Теперь в случае нарушения можно будет обраться в уполномоченные органы, предоставляя конкретные факты.

Ранее сообщалось, что новая маршрутная сеть Нижнего Новгорода будет опубликована после согласования тарифов.

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Теги:
Законодательное собрание Общественный транспорт Транспорт
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