Прием заявок от НКО для участия в конкурсе социальных проектов "Открытый Нижний" стартует 11 мая Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Прием заявок от НКО для участия в конкурсе социальных проектов "Открытый Нижний" стартует 11 мая. Об этом сообщили в департаменте общественных отношений администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, подать заявку могут НКО, зарегистрированные в качестве юридических лиц. Социальный проект необходимо будет реализовать на территории Нижнего Новгорода.

Участники могут представить только один проект по одному из тематических направлений: "Дружный Нижний", "Активный Нижний", "Культурный Нижний", "Зелёный Нижний", "Социальный Нижний".

Проекты будут оцениваться экспертным советом, в котором будут представлены члены Общественной палаты Нижнего Новгорода, представители экспертного и научного сообщества, городской администрации и депутаты гордумы.

Организации, победившие в конкурсе, получат субсидии до 300 тысяч рублей из городского бюджета. Реализовать проект необходимо до 30 ноября 2022 года.

Ознакомиться с положением конкурса "Открытый Нижний" и перечнем документов, необходимых для участия в нем, можно на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Свои заявки НКО могут присылать на электронную почту open_nn21@mail.ru до 31 мая 2022 года включительно.

Консультации по конкурсу можно также получить по телефону +7 (831) 467-11-17.

Ранее сообщалось, что сумма грантовой поддержки для участников городского конкурса "Открытый Нижний" увеличена.