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Общество

Почетная вахта памяти "Помнит мир спасенный!" открылась в Ленинском районе Нижнего Новгорода

07 мая 2022 14:10  [1] Общество

Почетная вахта памяти "Помнит мир спасенный!" открылась в Ленинском районе Нижнего Новгорода в преддверии празднования Дня Победы.

Как сообщает администрация района, участники мероприятия почтили память Героев войны минутой молчания и возложили цветы к монументу.

В мероприятии, которое прошло около стелы «Труженикам тыла», приняли участие ветераны войны, жители Ленинского района, сводные отряды старшеклассников образовательных организаций и воспитанники дошкольных учреждений.

В завершении Вахты памяти юнармейцы школ №123 и №177, кадеты Нижегородской кадетской школы приступили к несению почетной Вахты Памяти у стелы "Труженикам тыла".

Ранее глава города Юрий Шалабаев отметил, что патриотическим воспитанием молодежи необходимо заниматься постоянно. "В Нижнем Новгороде для этого делается довольно много: благоустраиваются и создаются места памяти, развиваются соответствующие точки притяжения, такие как, например, парк "Победы". Также в нашем городе в 2021 году проходил марафон доблести и славы "Победный сентябрь", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

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Теги:
Ветераны День Победы Праздники
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