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Происшествия

Пожар в нижегородской церкви Татианы Великомученицы произошел ночью 11 мая

11 мая 2022 10:31  [125] Происшествия
Церковь Татианы Великомученицы

Церковь Татианы Великомученицы

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пожар в нижегородской церкви Татианы Великомученицы произошел ночью 11 мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре по адресу ул. Дьяконова д.15а поступило в ведомство в 01:35 11 мая.

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение здания без угрозы распространения на соседние помещения.

Пожар на общей площади 50 кв.м. был ликвидирован в 03:35. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время устанавливается причина происшествия.

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Теги:
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