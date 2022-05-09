Пожар в нижегородской церкви Татианы Великомученицы произошел ночью 11 мая Происшествия

Церковь Татианы Великомученицы Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пожар в нижегородской церкви Татианы Великомученицы произошел ночью 11 мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре по адресу ул. Дьяконова д.15а поступило в ведомство в 01:35 11 мая.

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение здания без угрозы распространения на соседние помещения.

Пожар на общей площади 50 кв.м. был ликвидирован в 03:35. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время устанавливается причина происшествия.