Церковь Татианы Великомученицы
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Пожар в нижегородской церкви Татианы Великомученицы произошел ночью 11 мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре по адресу ул. Дьяконова д.15а поступило в ведомство в 01:35 11 мая.
К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение здания без угрозы распространения на соседние помещения.
Пожар на общей площади 50 кв.м. был ликвидирован в 03:35. Погибших и пострадавших нет.
В настоящее время устанавливается причина происшествия.
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