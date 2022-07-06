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Пятнадцатилетний велосипедист госпитализирован после ДТП на набережной Гребного канала. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, 6 июля в 18:30 на набережной Гребного канала у дома 108Г тридцатилетний водитель ВАЗ-2108 сбил пятнадцатилетнего велосипедиста: подросток разворачивался через проезжую часть.
В результате происшествия учащийся 9 класса был госпитализирован в детскую областную больницу с закрытом черепно-мозговой травмой и множественными переломами конечностей.
Сотрудники полиции направили материал в комиссую по делам несовершеннолетних для привлечения родителей мальчика к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).Ранее сообщалось, что двенадцатилетняя девочка на велосипеде погибла под колесами автомобиля в Балахне.
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