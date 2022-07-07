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Анонсы событий дня для СМИ на 8 июля 2022 года
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Общество

Олег Лавричев: Семья – основа здорового общества, сильного и независимого государства

08 июля 2022 09:08  [51] Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравляет нижегородцев с Днем семьи, любви и верности.

"Дорогие нижегородцы!
От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

В основе этого светлого праздника лежит история жизни православных святых, покровителей семьи и брака Петра и Февронии Муромских, олицетворяющих идеал супружеского уважения, любви и преданности. В России 8 июля отмечается с 2008 года, и недавно по Указу Президента РФ праздник получил официальный статус.

Обычно в этот день устраиваются народные гуляния, чествуются супружеские пары-долгожители, мужчины дарят женщинам ромашки, проводятся торжественные церемонии бракосочетания и богослужения в храмах. В каждом доме есть свои особые традиции празднования.

Испокон веков человек стремится создать семью – построить фундамент своей жизни. Именно в семье формируются духовные, нравственные и культурные ценности личности. Семья – основа здорового общества, сильного и независимого государства.

Сегодняшний день напоминает каждому из нас, как важно беречь свою семью, заботиться, поддерживать, учиться внимательно слушать и понимать дорогих сердцу близких людей! От всей души желаю вам мира, согласия и душевной гармонии, тепла и уюта домашнего очага, счастья, любви и благополучия!" – отмечается в поздравлении.

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Теги:
Олег Лавричев Праздники Семья
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