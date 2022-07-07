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Общество

Юрий Шалабаев рассказал о драйверах развития городов на "Территории смыслов"

11 июля 2022 19:16  [75] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на Всероссийском молодёжном форуме "Территория смыслов" платформы Росмолодёжь.События рассказал участникам о том, как сформировать современное городское пространство и учитывать мнения жителей при благоустройстве территорий", сообщает АНО "Россия – страна возможностей".

Юрий Шалабаев напомнил, что в прошлом году Нижний Новгород отметил 800-летие под лозунгом "Начало нового". К этой дате городские власти готовились два с половиной года: в городе благоустроили около ста общественных пространств, среди которых популярный Парк Швейцария, территория у Чкаловской лестницы, набережная Федоровского. Кроме того, в областной столице отремонтировали больше 200 участков автомобильных дорог и тротуаров, отреставрировали 100 объектов культурного наследия, 1000 фасадов жилых домов. По словам главы города, любое преобразование всегда должно начинаться с формирования качественной и деятельной команды. Он особенно отметил вклад молодежи в развитие города.

"У молодежи своя энергия, поэтому именно она сделала решающий вклад в принятии решений о том, какой будет город. Мы проводили опросы и спрашивали у населения, что они хотят видеть. Это сыграло важную роль в итоговом формировании облика города. Сама команда, которая готовила город к 800-летию, также состоит из молодых людей и создает место, в котором хочется жить и проводить время", - добавил он.

Также глава Нижнего Новгорода рассказал о возможностях, которые направлены на поддержку инициатив населения в рамках программы городского благоустройства.

"С нашей стороны нужно создавать и поддерживать диалог с молодёжью, проработанный диалог, чтобы хорошая идея не ушла в никуда. Поэтому создаем грантовые конкурсы и актуализируем меры поддержки. Самим же ребятам нужно быть конструктивными, учиться правильно принимать и использовать критические замечания", - продолжил глава Нижнего Новгорода.

По словам Юрия Шалабаева, любое преобразование всегда должно начинаться с формирования качественной и деятельной команды. "Команду нужно создавать исключительно на доверии, но, конечно, и руководитель должен уметь брать ответственность за людей в команде. Если у них что-либо не получается — это зона ответственности и руководителя в том числе", - особо отметил он.

Выступление главы Нижнего Новгорода проходит в день, когда участники сообщества "Город" презентуют экспертной комиссии решения по проектам, разработанным на форуме. В ходе Форума они делились своими предложениями по тому, как внедрить научные достижений в жизнь города, создавали туристические стандарты для малых городов, делились наработками по созданию цифрового сервиса для молодежи. Отметим, что участники решают многослойные кейсы, которые будут дополняться представителями 7 тематических сообществ: "Город", "Образование", "Бизнес", "Общество", "Безопасность", "Управление" и "Политика". В каждом из них работает 300 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет со всей России.

Напомним, форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления "Сенеж" платформы "Россия – страна возможностей" в г. Солнечногорске Московской области.
Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и АНО "Россия – страна возможностей". Всероссийский молодёжный форум "Территория смыслов" входит в платформу Росмолодёжь.События, которая объединяет все события и мероприятия Росмолодёжи и партнёров. Платформа включает как масштабные регулярные события (линейку форумов платформы Росмолодёжь.События), так и единовременные (Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Онлайн-марафон «ЯМолодость», Фестиваль Всероссийского конкурса «Большая перемена» и другие).

В линейку форумов Росмолодёжи в 2022 году вошло 19 площадок. Двенадцать всероссийских форумов: «Бирюса», «Евразия Global», «Острова», «Машук», «Самолва», «Таврида», «Территория смыслов», Предпринимательский молодёжный форум, «Работающая молодёжь», Форум социального призвания, «Шум», «Экосистема». Семь окружных форумов: «Алтай. Территория развития», «Амур», «Иволга», «Ладога», «Ростов», «Среда», «Утро». Каждый форум имеет тематику и реального заказчика (регион или орган власти), и партнёров. Мероприятия охватывают более 1 млн человек.

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Теги:
Молодежь Форум Юрий Шалабаев
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