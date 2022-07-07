Пятнадцать брошенных автомобилей уже эвакуировано с улиц Автозавода

Пятнадцать брошенных и разукомплектованных автомобилей уже эвакуировано с улиц Автозаводского района Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой н администрацию района.
В июле сотрудниками администрации было выявлено 15 автомобилей без номеров и чьи владельцы не откликнулись на объявление об эвакуации транспортных средства. В связи с чем, данные автомобили были эвакуированы на специальную стоянку с последующим взысканием с собственников расходов по эвакуации и хранению.
Автомобили были эвакуированы с улиц Старых производственников, Лескова, Веденяпина, Дьяконова, проспекта Бусыгина Автозаводского района города.
Всего же в районе было выявлено 50 брошенных и разукомплектованных автомобилей.
Напомним, что в 2021 году на улицах Автозавода выявлено было 70 таких транспортных средств.
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