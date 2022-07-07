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Бизнес

Клиенты ВТБ смогут защитить свои карты от мошенников через чат-бот

12 июля 2022 15:51  [1] Бизнес

Клиенты ВТБ теперь могут заблокировать дебетовую или кредитную карту через чат-бот в приложении ВТБ Онлайн без визита в офис банка. Блокировка произойдет мгновенно и позволит защитить средства от возможного ущерба со стороны мошенников.

Как рассказали в пресс-службе банка, чтобы заблокировать карту, нужно войти в свою учетную запись в ВТБ Онлайн и написать в диалоговом окне с чат-ботом соответствующий запрос. Сервис доступен в приложении на Android. Последующая разблокировка карты возможна только в офисе банка.

"Мы уделяем повышенное внимание скорости реагирования на действия мошенников, оперативно блокируя вредоносные ресурсы и защищая средства наших клиентов. При этом пользователь должен сам иметь все необходимые инструменты для сохранения своих сбережений, поэтому мы даем ему возможность провести самоблокировку своих счетов и карт. Чат-бот — это универсальный инструмент, который за последний месяц отработал более 2 млн обращений по самым разным вопросам и услугам. Поэтому даже в критической ситуации клиенты могут быть уверены, что система блокировки сработает столь же эффективно, как и при звонке в контакт-центр обычному менеджеру", — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Перейти в чат-бот также можно из "Профиля безопасности" — большого раздела, где собраны полезные опции, включая управление лимитами карт и счетов, определитель номера, передачу номеров мошенников в ВТБ.

Чат-бот в мобильном приложении ВТБ появился в мае 2019 года. Виртуальный помощник способен ответить на более чем 1,5 тысячи различных вопросов. Клиенты могут в любое удобное время получить всю необходимую информацию: например, узнать задолженность по кредитной карте, лимит снятия наличных, реквизиты и баланс карты и многое другое.

Обратиться за консультацией к виртуальным помощникам можно не только в мобильном приложении и интернет-банке, но и в мессенджерах Viber, WhatsApp и Telegram. Кроме того, чат-бот доступен и на сайте банка.

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Теги:
Банки Безопасность ВТБ
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