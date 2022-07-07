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Общество

Две ветки Нижегородского метро будут развиваться практически параллельно

14 июля 2022 09:33  [127] Общество

Две ветки Нижегородского метро будут развиваться практически параллельно. Об этом заявил председатель комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович, говоря о внесение изменений в бюджет города, согласно которым на развитие метро из областного бюджета будут выделены дополнительные средства.

Он напомнил, что на внеочередном заседании Думы депутаты приняли изменения в бюджет в части увеличения расходов и доходов на текущий год на 865 млн рублей. Это средства планируется направить на проектно-изыскательские работы по продлению Сормовско-Мещерской линии метрополитена от станции "Буревестник" до станции "Сормовская".

Предварительная смета строительства Сормовско-Мещерской ветки превышает 19 млрд рублей, еще 20 млрд будет направлено на строительство двух станций метро в Нагорной части. Планируется, что станции "Сенная" и "площадь Свободы" будут открыты уже в 2025 году.

Депутат Гордумы отметил, что долго время шли дискуссии, какое направление должно быть в приоритет, но эти направления сложно разделить, поэтому для депутатов принципиально, что эти ветки метрополитена будут развиваться практически параллельно.

Он также добавил, что вопрос строительства метро находится на контроле главы регионе, и у депутатов Думы Нижнего Новгорода – это также важная тема, которая контролируется профильным комитетом. "От профильных департаментов есть гарантия, что работы по строительству будут выполнены в срок", - отметил Станислав Прокопович, добавив при этом, что все ветви власти работают по данному вопросу скоординировано.

Кроме того, он также призвал жителей города "набраться терпения в связи с неудобствами" по перекрытию улиц – "без этого никуда". "Когда стации метро будут запущены, центр города разгрузится", - подчеркнул Станислав Прокопович, заключив, что "вопроса продления линий метро велись давно, а сейчас мы, наконец, переходим в практическую плоскость".

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Теги:
Городская дума Депутаты Метро
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