Вадим Никишин: "Человекоцентричность должна стать новым ориентиром для представителей власти"

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Человекоцентричность должна стать новым ориентиром для представителей власти. Об этом заявил замглавы АНО "Диалог Регионы" Вадим Никишин на III Всероссийском Форуме по развитию и цифровой трансформации городов "Умный город". Участниками дискуссии "Обратная связь: вызовы и перспективы", инициированной АНО "Диалог", стали руководители территорий и государственные служащие.
Как отметили участники мероприятия, государственные и общественные интересы, как и повышение уровня жизни, сложно выстроить без качественной обратной связи от граждан, которые являются главной ценностью работы госслужащих.
Для повышения качества обратной связи в регионах России компания "Диалог" совсем с Центрами управления регионами сформировала определенные стандарты общения. С их помощью муниципальные центры управления должны стать не только драйвером цифрового развития, но и стандартом обратной связи в умном городе.
"В фокусе государства находится человек и его проблемы — в этом суть человекоцентричности. Перед нами стоит цель по формированию новых стандартов работы с обращениями. Необходимо улучшать не только показатели по сроку реагирования, но и само качество ответов. Вежливая оперативная отписка, которая не удовлетворяет запрос гражданина, в ряде случаев пуста и неэффективна. Люди должны ощущать реальную пользу от коммуникации с властью", — сказал Вадим Никишин.
Поддержала замглавы АНО "Диалог Регионы" и депутат Госдумы Сардана Авксентьева, отметив, что мэр перестал быть штатной единицей и функционером.
"В нынешних реалиях это настоящий живой человек, который отвечает за решение всех проблем в городе. И ЦУР в этом очень помогает", - подчеркнула депутат.
В свою очередь первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман подчеркнул значимость разработки интеграционной платформы по сбору данных и использования предиктивной аналитики для создания прогнозов. Он также обратил внимание, что обращения граждан непозволительно называть проблемами. Они являются открытыми вопросами, которые нужно решать.
В заключение участники дискуссии пришли к выводу, что человекоцентричность должна стать основой деятельности чиновников, а их присутствие на удобных для жителей площадках, в соцсетях, — обязательным условием коммуникации;
"ЦУР Нижегородской области помогает сделать присутствие власти в соцсетях и на удобных для людей площадках полезным и эффективным для обеих сторон", - сказал руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в топ-3 федерального рейтинга "IQ городов" среди городов-миллионников.
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