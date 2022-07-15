День приемов по вопросам защиты прав предпринимателей прошёл в Нижегородской области Бизнес

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижегородской области 19 июля состоялся Единый день приемов по вопросам защиты прав предпринимателей. Основной площадкой проведения стала региональная общественная приемная партии "Единая Россия".

Тематический прием граждан провел заместитель председателя комитета по социальным вопросам регионального парламента, руководитель Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Игорь Седых.

Среди вопросов в адрес парламентария поступило обращение по лицензированию учреждений, занимающихся оказанием коррекционных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья.

"Проведем на эту тему расширенное совещание с профильными министерствами и предпринимательским сообществом, чтобы сформулировать единое мнение по изменению законодательства", - прокомментировал Игорь Седых.

Также было рассмотрено обращение по вопросу улучшения качества работы социального такси. Социальные предприниматели предлагают повысить качество оказываемой услуги, сделать ее комплексной - от двери квартиры до места назначения. Дополнить услугой спуска и подъема человека, в случае наличия у него физических ограничений.

"Проработаем этот вопрос с министерством социальной политики. Все вопросы взяли в работу, обязательно найдем их решение", - сказал Игорь Седых, подводя итоги приема.