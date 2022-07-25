Шторы японские в гостиную – как не ошибиться в выборе

Растущий интерес к экзотике выливается и в предпочтения в дизайне интерьера. Вдохновением являются не только тенденции с Запада. Французский стиль или стиль лофт по-прежнему очень популярны, но многие люди также видят возможность перенять некоторые элементы дизайна с Дальнего Востока, Китая, Японии или Индии. В данной статье речь пойдет о панельных шторах, характерных для страны восходящего солнца.

Что такое японские шторы?

Японские шторы появились благодаря культуре Дальнего Востока, где панели заменяют ширмы, разделяющие отдельные комнаты. Вдохновением для современных панелей послужил типичный японский архитектурный элемент сёдзи, который появился в японской архитектуре во времена династии Хань в Китае. Тогда окна и стены украшали подобными панелями из рисовой бумаги в деревянных или бамбуковых рамах.

Не только дизайн, но и функциональность

Японские шторы представляют собой скользящие полоски ткани, расположенные между верхней и нижней направляющими, которые скользят в зависимости от размера по двум или пяти направляющим. Их можно сдвинуть в одну сторону: влево или вправо, или как занавеску: в стороны или к центру.

Украшения в виде японских панно особенно хорошо будут работать в двух вариантах применения. Первый – создать немного экзотическое оконное украшение в виде штор для террасных окон. Вторая общая функция – создание с их помощью частичной связи между гостиной и кухней. На практике это означает, что в зависимости от потребностей мы можем раздвигать или задвигать панели и при этом соединять или разделять обе эти комнаты.

Широкая цветовая гамма позволяет подобрать материал в соответствии с дизайном интерьера. Панели можно свободно комбинировать по цвету и менять их порядок. По специальному заказу японские панно могут быть изготовлены с любой рекламной печатью, например, с логотипом компании или с любимым рисунком или мотивом. Выполняя свою основную функцию, т.е. защиту от солнечных лучей, они будут и декоративными, и рекламными.

Контроль и обслуживание

Японскими шторами можно управлять двумя, а точнее тремя способами. Первые два являются ручными, т.е. управляются струной, расположенной с правой или левой стороны панелей, или палкой. Третьей возможностью является электрическое управление с помощью привода. Посмотреть карнизы электроуправляемые и подобрать оптимальную по размерам, способу управления и дизайну модель, можно в специализированном каталоге сайта.

Легкость очистки также является немалым преимуществом японских штор. Отдельные панели можно чистить пылесосом на минимальной мощности или мягкой влажной тряпкой, смоченной в воде с добавлением мягкого моющего средства.

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