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Бизнес

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" – лауреат премии "Феникс"

30 июля 2022 14:38  [57] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

28 июля 2022 года в Нижнем Новгороде прошла торжественная церемония вручения Региональной премии общественного признания в сфере благотворительности "Нижегородский Феникс-2022". ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") стало лауреатом в номинации "За благие дела – честь и хвала". 

Премия вручается нижегородским благотворителям с 1999 года, но в этом году она впервые прошла в новом формате. Все номинанты были представлены на сайте "Феникса", принять участие в открытом голосовании мог любой желающий. Тем более ценно для лауреатов такое общественное признание.  

Благотворительная деятельность – важная часть работы Компании "ЛУКОЙЛ" и ее корпоративной культуры. Уже много лет при поддержке Компании в Кстовском районе и в Нижегородской области в целом реализуется масштабная программа по оказанию системной помощи учреждениям образования, здравоохранения, культуры, спорта, общественным организациям.  

Компания оказывает активную поддержку социально значимым проектам, ежегодно увеличивая инвестиции в спонсорскую и благотворительную деятельность, способствуя развитию социальной сферы и укреплению стабильности региона. Это и ремонт школ, детских садов, Домов культуры, и установка новых спортивных и детских площадок, и поддержка международных, всероссийских и региональных соревнований. 

В 2021 году Нижний Новгород отметил 800-летие. К этой знаковой дате Компания "ЛУКОЙЛ" приняла участие в формировании городского пространства областного центра: при финансовой поддержке Компании и Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ" были восстановлены объекты архитектурного наследия города – знаменитые пакгаузы на Стрелке и старинный манеж с домовой Никольской церковью в Кремле. 

"Премия «Нижегородский Феникс" – это высокая оценка деятельности нашего предприятия и Компании "ЛУКОЙЛ" в Нижегородском регионе. Особенно приятно, что за нас голосовали люди, а это значит: все многочисленные социальные проекты, которые поддерживает Компания, нашли положительный отклик у общественности", – сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень. 

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Теги:
ЛУКОЙЛ
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