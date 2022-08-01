Жители трёх районов Нижнего Новгорода частично остались без света 5 августа Общество

Десятки домов и административных зданий в трёх районах Нижнего Новгорода временно отключены от систем электрообеспечения 5 августа в связи с плановыми работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС.

Так, на Автозаводе будет отключена электроэнергия в многоквартирных домах на улице Праздничной. Жильцам домов №4 и 6 придётся терпеть неудобства с 9:00 до 17:00.

В Сормовском районе с 9:00 до 12:00 без света останутся жильцы почти 300 квартир, расположенных по адресам: ул. Энгельса, 1-2.

Кроме того, в с 9:00 до 16:00 в связи с профилактическими работами электричества не будет в десятках домов и административных зданий Нижегородского района. В частности, свет отключат на улице Родионова, на набережной Гребного канала, в Слободе Печёры и в Слободе Подновье.