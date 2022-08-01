Суд продлил принудительное лечение нижегородского некрополиста Анатолия Москвина до февраля 2023 года Происшествия

Анатолий Москвин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Суд продлил принудительное лечение нижегородского некрополиста Анатолия Москвина до февраля 2023 года. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с ходатайством о продлении принудительного лечения обратился главный врач психиатрической больницы №2.

Ленинский районный суд удовлетворил представление медика и продлил срок лечения на полгода.

Ранее сообщалось, что суд признал нижегородского некрополиста Анатолия Москвина недееспособным.

Напомним, что сотрудники полиции обнаружили 28 "кукол" из тел усопших в квартире и гараже Анатолия Москвина вечером 2 ноября 2011 года. Среди находок были в основном трупы девушек от 12 до 18 лет. По информации полиции, "куклы", "одетые во всевозможные наряды из бумаги и ткани, были аккуратно расставлены по всей квартире подозреваемого". По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Обвинительный приговор Анатолию Москвину вынесен в мае 2012 года. Суд освободил его от уголовной ответственности, назначив ему принудительное лечение. После этого срок лечения неоднократно продлевался.