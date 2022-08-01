Прогноз погоды на август
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Летние кинотеатры в нижегородских парках
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 4 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Происшествия
08 августа 2022 13:58  [2] Суд продлил принудительное лечение нижегородского некрополиста Анатолия Москвина до февраля 2023 года
08 августа 2022 12:57  [110] Водитель лодки госпитализирован после столкновения с другим судном в районе Кстово
08 августа 2022 12:37  [94] Супружеская пара организовала наркопритон в Советском районе Нижнего Новгорода
07 августа 2022 13:39  [561] Мужчина погиб на пожаре в многоквартирном доме на улице Строкина
06 августа 2022 18:39  [593] Фуру тушили на федеральной трассе в Нижегородской области 6 августа
06 августа 2022 12:34  [526] Мужчина погиб на пожаре в многоквартирном доме в Автозаводском районе
06 августа 2022 10:24  [477] Пять человек пострадали в ДТП в Арзамасском районе
05 августа 2022 16:41  [345] Пункт приема вторсырья площадью 1250 кв.м сгорел в Перевозском районе
05 августа 2022 11:22  [358] Пожар в квартире жилого дома произошёл в Дзержинске из-за детской шалости
05 августа 2022 10:41  [494] Неизвестную женщину насмерть сбили в Сормовском районе
Происшествия

Суд продлил принудительное лечение нижегородского некрополиста Анатолия Москвина до февраля 2023 года

08 августа 2022 13:58  [2] Происшествия
Анатолий Москвин

Анатолий Москвин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Суд продлил принудительное лечение нижегородского некрополиста Анатолия Москвина до февраля 2023 года. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с ходатайством о продлении принудительного лечения обратился главный врач психиатрической больницы №2.

Ленинский районный суд удовлетворил представление медика и продлил срок лечения на полгода.

Ранее сообщалось, что суд признал нижегородского некрополиста Анатолия Москвина недееспособным.

Напомним, что сотрудники полиции обнаружили 28 "кукол" из тел усопших в квартире и гараже Анатолия Москвина вечером 2 ноября 2011 года. Среди находок были в основном трупы девушек от 12 до 18 лет. По информации полиции, "куклы", "одетые во всевозможные наряды из бумаги и ткани, были аккуратно расставлены по всей квартире подозреваемого". По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Обвинительный приговор Анатолию Москвину вынесен в мае 2012 года. Суд освободил его от уголовной ответственности, назначив ему принудительное лечение. После этого срок лечения неоднократно продлевался.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Суд
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph