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Бизнес

Корпоративные клиенты банка "Открытие" смогут усилить контроль платежей внутри группы компаний

15 августа 2022 13:30  [209] Бизнес

Новый сервис банка "Контроль дневного лимита" позволяет ограничивать расходование средств на местах в холдинговых структурах с широкой географией бизнеса, когда исполнение платежей происходит в разных часовых поясах, и у казначея нет возможности контролировать расчеты в режиме онлайн.

При подключении услуги для каждого счета определяется максимальная сумма лимита, в рамках которого бухгалтер может осуществлять платежи. Если возникает потребность срочной оплаты, а установленного лимита не хватает, казначей может увеличить объем доступных средств в течение 2 часов.
Установить дневные лимиты корпоративные клиенты "Открытия" могут в интернет-банке "Открытие-Бизнес Онлайн".

"Корпорации с разветвленной региональной сетью заинтересованы в автоматизации процессов и усилении финансового контроля. Возможность установления расходного лимита для компаний группы позволит не допустить списания сверх установленных казначеем сумм, закрепить бюджетное правило внутри группы и обеспечить постоянную ликвидность группы компаний. Крупные корпоративные клиенты банка уже отметили сокращение трудозатрат казначейства на контроль платежей в своих территориальных подразделениях", – прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие".

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие" предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания "Открытие-Бизнес Онлайн".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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Теги:
Банки Открытие
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