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Преимущества и особенности организации похорон в родовом захоронении

19 августа 2022 16:00  [76]

Семейное захоронение в течение длительного периода времени выбирают многие люди. Таким образом близкие родственники получают возможность на одном участке кладбища устроить семейное захоронение, на котором будут покоиться несколько поколений одной семьи. Чтобы беспрепятственно проводить в одном месте бабушек, дедушек, родителей, детей, внуков, сестер и братьев, следует соблюдать ряд правил и нормативных актов.

Помогут в проведении покупки кладбищенского участка для родственного захоронения и правильной организации таких похорон сотрудники Городской ритуальной службы Нижний Новгород. На сайте этой организации можно узнать много полезной и важной информации, связанной с вопросами, которые часто волнуют родственников покойного.

Здесь можно узнать, что делать с нательным крестом покойного, перейдя по этой ссылке https://nn.ritual.ru/poleznaya-informatsiya/stati/chto-delat-s-natelnym-krestikom-umershego-rodstvennika-posle-ego-pokhoron-/, а также получить важную информацию об организации родственного захоронения и особенностях похорон на одном семейном участке кладбища.

Особенности родственного захоронения: как проводится погребение

Федеральный закон № 8 от 12.01. 1996 года разрешает каждому человеку завещать похоронить его со своим родственником в одной могиле или прямым родственникам покойного провести захоронение на уже использующемся семейном участке кладбища, где уже есть могила одного из членов семьи.

В законе регламентируется организация проведения таких похорон, которые можно проводить на одном участке при соблюдении указанных в ФЗ№18 условий:

  • осуществляя захоронения близких родственников в одну семейную могилу, соблюдать эпидемиологический срок между новым и последним захоронением интервалом от 15 до 20 лет;
  • хоронить в семейную могилу во исполнение последней воли покойного или по решению членов его семьи;
  • получить официальное письменное разрешение на захоронение в семейную могилу от руководства кладбища.

Дирекция погоста не имеет права отказать в захоронении усопшего в уже существующую могилу его родственника, если эпидемиологический период соблюден.

Особенности оформления документов для родственного захоронения

В дирекцию кладбища в этом случае потребуется предоставить пакет документов для получения письменного разрешения похоронить уже существующее захоронение родственника, включающий в себя:

  • свидетельство о смерти;
  • документы, подтверждающие родство усопшего с теми, кто уже похоронен в родовой могиле;
  • паспорт члена семьи, отвечающего за организацию похорон;
  • документы на выкупленный участок кладбища, где находится родственное захоронение;
  • финансовые документы с реквизитами ритуальной службы, проводящей похороны;
  • документы организатора похорон, представляющего семью, если ответственным за родовой погост был покойный.

Важно помнить, что соблюдать эпидемиологический срок придется только в том случае, если погребение проводится в гробу. Если тело усопшего кремируется, родственники могут закопать в общую могилу урну с прахом без соблюдения такого длительного перерыва.

В чем преимущества родственного захоронения

Повторные захоронения членов одной семьи в общей родовой могиле позволяют упростить процесс ухода за погребением и упростить саму процедуру похорон. Не потребуется искать места в условиях цейтнота, когда усопшего нужно обязательно похоронить на третий день после смерит по православному обычаю. Родственникам усопшего не нужно будет тратить время на оформление документов на новый кладбищенский участок и собирать деньги, чтобы получить в аренду от городских властей участок с новым захоронением для организации на нем семейного погребения.

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