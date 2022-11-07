"Творческая лаборатория. Глинка-медиа": цикл просветительских лекций

С 23 по 25 ноября на базе Центра прототипирования "Глинка-медиа" Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки пройдет цикл просветительских лекций для творческой аудитории. Лекции будут интересны как специалистам в сфере культуры, так и ценителям искусства.
Спикерами выступят студенты и аспиранты консерватории в составе:
23.11.2022 г. Анастасия Кожевникова – музыковед, аспирантка консерватории, выступит с темой: "Шум, ритуальность и другие черты современной академической музыки"
24.11.2022 г. Светлана Молоткова – музыковед, аспирантка консерватории, выступит с темой: "Музыка для всех: о том, как музицировать, сочинять и импровизировать самостоятельно"
25.11.2022 г. Виктория Кожевникова – музыковед, студентка консерватории, выступит с темой: "Опера в XXI веке: новые лики жанра"
Лекции будут проходить в Центре прототипирования "Глинка-медиа" Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки в 19:00.
Продолжительность лекции 45-60 минут. Адрес: ННГК, ул. Пискунова, 40. 1 этаж.
Вход свободный по предварительной регистрации - https://glinkamedia.timepad.ru/events/
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