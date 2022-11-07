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Культура и отдых

"Творческая лаборатория. Глинка-медиа": цикл просветительских лекций

17 ноября 2022 12:32  [162] Культура и отдых

С 23 по 25 ноября на базе Центра прототипирования "Глинка-медиа" Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки пройдет цикл просветительских лекций для творческой аудитории. Лекции будут интересны как специалистам в сфере культуры, так и ценителям искусства.

Спикерами выступят студенты и аспиранты консерватории в составе:

23.11.2022 г. Анастасия Кожевникова – музыковед, аспирантка консерватории, выступит с темой: "Шум, ритуальность и другие черты современной академической музыки"

24.11.2022 г. Светлана Молоткова – музыковед, аспирантка консерватории, выступит с темой: "Музыка для всех: о том, как музицировать, сочинять и импровизировать самостоятельно"

25.11.2022 г. Виктория Кожевникова – музыковед, студентка консерватории, выступит с темой: "Опера в XXI веке: новые лики жанра"

Лекции будут проходить в Центре прототипирования "Глинка-медиа" Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки в 19:00.

Продолжительность лекции 45-60 минут. Адрес: ННГК, ул. Пискунова, 40. 1 этаж.

Вход свободный по предварительной регистрации - https://glinkamedia.timepad.ru/events/ 

Реклама. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки"
https://nnovcons.ru/

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