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Евтушенков Владимир Петрович — карьера предпринимателя

24 ноября 2022 17:12  [41]

Основатель АФК "Система", деятель в сфере благотворительности и активный инвестор в социально направленные проекты. Детали профессионального пути и инициативы бизнесмена.

Подробнее о деятельности АФК "Система"

Основанная Владимиром Евтушенковым Группа — одна из частных российских финансово-промышленных групп. Она объединила в своей структуре целый ряд активов из таких отраслей экономики, как телекоммуникации, электронная торговля, недвижимость, медицина, фармацевтика, IT, электроэнергетика, промышленность и др.

Большое внимание портфельные компании уделяют поддержке социальных и благотворительных проектов. Например, в 2020 году они направили сотни миллионов рублей на поддержку отечественной медицины в борьбе с опасным вирусом COVID-19.

По инициативе Евтушенкова состоялся запуск масштабной всероссийской акции, получившей название #СтранаБезВируса, с помощью которой поддержку получили более двух десятков медицинских учреждений в разных регионах РФ.

Всего на помощь медицинским работникам и учреждениям здравоохранения было направлено порядка 1,7 млрд рублей.

Фармацевтическая компания, входящая в состав Группы, на собственных производственных площадках работала над созданием лекарственных препаратов, в том числе первой отечественной вакцины против коронавируса.

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Краткая биография бизнесмена Владимира Евтушенкова

Владимир Евтушенков родился в небольшой деревне в Смоленской области. Здесь же провел свое детство.

В школьные годы интересовался естественными науками. Любимым предметом была химия. Пока родители Евтушенкова трудились на молокозаводе, он часто проводил домашние опыты, мечтая о собственной научной лаборатории.

Оба высших образования получил в Москве, окончив инженерный химико-технологический факультет D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia и экономический факультет МГУ.

Защитил кандидатскую, а впоследствии и докторскую диссертации по экономике.

В начале карьеры Евтушенков занимал ряд должностей на крупных предприятиях химической промышленности — заводе имени Свердлова и Карачаровском заводе пластмасс.

В 1993 году основал АФК "Система", которая сегодня занимается инвестированием в реальный сектор экономики.

Особое место в жизни Евтушенкова занимает благотворительность. В 2004 году он учредил благотворительный фонд, реализующий социальные, просветительские, культурные и образовательные инициативы.

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