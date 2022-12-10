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Политика

Евгений Люлин: "Более трех веков прокуратура как "Око государево" решает задачи укрепления государства"

12 января 2023 09:38  [61] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем работника прокуратуры РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Уважаемые работники прокуратуры! Примите поздравления с профессиональным праздником!

Созданные в эпоху петровских реформ, органы прокуратуры прошли славный путь служения закону и порядку. Более трех веков прокуратура как "Око государево" решает задачи укрепления государства", - говорится в тексте поздравления.

"Современная российская прокуратура, являясь ведущей частью правоохранительной системы страны, расследует наиболее сложные и тяжкие преступления, борется с коррупцией, вносит огромный вклад в укрепление правовых основ гражданского общества.

Законодательное Собрание Нижегородской области тесно сотрудничает с органами прокуратуры, прежде всего, в деле совершенствования областного законодательства. Наше взаимодействие традиционно строится на принципах диалога и взаимопонимания.

Желаю всем работникам прокуратуры твердости духа, принципиальности и дальнейших успехов в деле укрепления законности и правопорядка! Крепкого здоровья и благополучия!", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Прокуратура
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