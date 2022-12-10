Ряд выплат для граждан России увеличен с 1 января Общество

С 1 января проиндексированы страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров.

Они выросли на 4,8% — в среднем прибавка составила тысячу рублей, сообщается на сайте Объясняем.рф

До 16 242 рублей увеличен максимальный размер оплаты труда.

Вырос также и прожиточный минимум — на 3,3%, до 14 375 рублей.

Максимальный размер по больничному листу вырос до 2736 рублей в день, а за месяц — до 84,8 тыс. рублей. Выплата касается тех, чей рабочий стаж превышает 8 лет.