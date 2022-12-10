Более 20 человек эвакуировали из горящего дома в Нижнем Новгороде.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, 2 января в 07:50 поступило сообщение о ЧП на ул. Бориса Панина.
Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме.
На тушении было задействовано 32 человека личного состава и 9 единиц техники. В 08:20 пожар удалось ликвидировать.
Пострадал один человек.
Силами пожарно-спасательных подразделений были эвакуированы 28 жильцов дома, в том числе 3 ребенка.
В настоящее время выясняется причина случившегося.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+