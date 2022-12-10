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Общество

Церемония награждения "Лучшие из лучших" прошла в Канавине

02 января 2023 09:15  [82] Общество
Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

В Канавине прошла церемония награждения "Лучшие из лучших".

На церемонии отметили тех, кто по праву заслужил уважение, благодарность за свой честный и благородный труд, кто на протяжении долгого времени принимает активное участие в жизни Канавинского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в администрации района.

С приветственным словом к присутствующим обратился глава администрации Канавинского района Олег Алешин. "Выражаю вам искреннюю благодарность за ваш труд, за ваше созидание, которое нацелено на улучшение жизни нашего района", - сказал Олег Алешин.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и активное участие в социально-культурной жизни Канавинского района благодарностью главы администрации награждены: исполнительный директора АО "ДК Канавинского района" Андрей Бузин, председатель Совета ветеранов Канавинского района Татьяна Савинова, а также директора муниципальных бюджетных учреждений.

Также благодарностью главы районной администрации награждены предприятия и организации Канавинского района, кто своим ежедневным трудом способствует процветанию района, делает его комфортным, современным привлекательным для жизни. А также руководители учреждений культуры, учреждений профессионального образования. – за содействие в подготовке и проведении мероприятий.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и активное участие в спортивной жизни Канавинского района награждены директора спортивных школ Канавинского района.

Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вместе с депутатом Госдумы Романом Любарским вручил награды представителям старейших трудовых династий города.

"Уважение к труду в Нижнем Новгороде было во все времена. Не зря во время Великой Отечественной войны нас называли кузницей Победы. Трудовые династии – это пример воспитательной работы для всех горожан, мы все можем на них равняться. Я очень вам благодарен за то, что столько лет, а у кого-то – и сотни лет, вы трудитесь в нашем городе и для него", - приветствуя победителей, сказал Юрий Шалабаев.

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